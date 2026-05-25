ボートレース浜名湖のＳＧ「第５３回ボートレースオールスター」が２６日に開幕する。高憧四季（２６＝大阪）が初の大舞台へ挑む。得票数９９１６票。たくさんのファンの応援が彼女を大舞台へ押し上げた。「いつも通り平常心で、負けても勝っても自分の中で悔いのないレースがしたいです」。そう力強く語った高憧の目は輝いていた。前検のエンジン抽選で引いた３０号機は、２連率２７％。Ｓ特訓後は「起こしも鈍いし、進んで