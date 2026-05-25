エンゼルスの主砲、マイク・トラウト外野手（３４）の移籍報道が過熱している。そんな中、米メディア「ＵＳＡＴＯＤＡＹ」は「トレードはされない」と報じた。寄稿したのは名物記者のボブ・ナイチンゲール記者で「彼はトレード拒否権を放棄するつもりは全くない。実際、２０３０年まで契約が残っており、約１億６０００万ドルの契約金が残っているため、エンゼルスが契約金の４分の３近くを負担しない限り、どの球団も彼に手