鈴木紗理奈（48）が怒りを爆発させたことを発端に、番組継続の危機に直面しているバラエティ番組『あのちゃんねる』（テレビ朝日系）。問題視されたのは、5月18日の放送回で行われたサッカー企画。番組側が用意した「ベッキーの次に嫌いな芸能人は？」という質問に、あの（年齢非公表）が「鈴木紗理奈！」と叫びながらシュートを打つ場面があった。すると20日に鈴木がインスタグラムのストーリーズを更新し、自身が出演していない