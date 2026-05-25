韓国を代表する音楽授賞式「第35回ソウル歌謡大賞（Seoul Music Awards）」が、豪華な追加プレゼンターラインナップを発表した。「第35回ソウル歌謡大賞」は5月25日、俳優のシム・ウンギョン、イ・ユビ、ハ・ユンギョン、キム・ドフンらによる第2弾プレゼンターラインナップを公開した。【注目】ATEEZ、ALD1も！「ソウル歌謡大賞」豪華ラインナップ子役時代から着実にキャリアを積み重ね、確かな演技力と唯一無二の存在感を証明し