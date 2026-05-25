食品や雑貨を展開する「DEAN & DELUCA(ディーン&デルーカ)」は5月26日午前11時から、「BEAMS COUTURE コラボレーション ラタンかごバッグ」を販売する。BEAMS COUTURE(ビームス クチュール)とのコラボレーションによる新作バッグで、ラタン素材とヌメ革を組み合わせたデザインが特徴。取り外し可能な保冷ポーチを備えた2WAY仕様となっている。販売は「DEAN & DELUCA オンラインストア」と「ビームス公式オンラインショ