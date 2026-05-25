不二家は、旬のブランド果物を使用した季節限定商品「カントリーマアム(森のサファイアブルーベリー/夕張メロンソフト)」を2026年6月2日に全国発売する。なお、「カントリーマアムミニ(夕張メロンソフト)」のみ、2026年6月30日からの発売となる。【ブルーベリー・夕張メロンを使った季節限定カントリーマアムの画像はこちら】◆「カントリーマアム(森のサファイアブルーベリー)」個包装12枚入り、オープン価格長野県産「森のサファ