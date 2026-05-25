ゆっきゅんの連載「ゆっきゅんのあんたがDIVA」。Chim↑Pom from Smappa!Groupのエリイさんを迎えての対談をお届けします。エリイアーティスト。2005年、6人組アーティスト・コレクティブ「Chim↑Pom」を結成。社会問題にユーモラスかつ独自視点で介入し、さまざまなプロジェクトを実践。著書に『はい、こんにちは─Chim↑Pomエリイの生活と意見─』（新潮社）。ゆっきゅん1995年生まれ、岡山県出身。2021年からセルフプロデュース