【資料】三菱ケミカル岡山事業所のある水島コンビナート 三菱ケミカルグループは5月25日、子会社の三菱ケミカルについて、将来的な他社との統合や再編を見据えて、石油化学事業の分社化に向けた検討を開始したこと発表しました。 三菱ケミカルの岡山事業所（倉敷市）には、国内最大級のエチレンプラントがあり、プラスチック製品や情報電子材料などを生産しています。 倉敷市の伊東市長は、「分社化検討開