鹿児島県奄美地方では、26日未明から昼前にかけて線状降水帯が発生して、大雨による災害の危険度が急激に高まる可能性があります。鹿児島県奄美地方26日未明から昼前にかけて「線状降水帯」発生の可能性鹿児島地方気象台は25日17時27分、大雨に関する地方気象情報を発表しました。鹿児島県奄美地方では、26日未明から昼前にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。26日18時までの24時