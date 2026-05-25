勝田貴元選手・WRC初優勝記念グッズ ラリージャパン2026関連グッズ・コラボレーション｜パンのトラ コラボパン TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team所属ドライバーの勝田貴元選手は、2026年3月に開催されたWRC第3戦サファリ・ラリー・ケニアにおいて、自身初、日本人としては34年ぶりとなるWRC優勝を果たした。これを記念し、GRは勝田選手による日本のラリー史に残るサファリ・ラリー・