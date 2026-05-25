女優の石田ゆり子（56）が25日までに、自身のインスタグラムを更新。愛猫との2ショット写真が反響を呼んでいる。犬1匹、猫6匹と暮らしており、インスタグラムでは自身のアカウントとは別に、ペット専用アカウントを開設している石田。この日は「おかーさんに久々にかたぐるまされました」と、愛猫・ハニオを担いだ写真を披露した。そして「おかーさんがひょいっとぼくを肩に乗せましてこうやってやるんだよとおともだち