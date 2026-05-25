日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」が２４日に放送され、タレントの長嶋一茂、かまいたち・山内健司、濱家隆一が出演した。この日は、自家製熟成ジンジャーエールの専門店を訪問した。熟成ジンジャーエールを味わった一茂は「すばらしい…。うまい」と絶賛。若い男性経営者２人で一流ホテルに飛び込み、商品の提供がスタートしたことが紹介されると「すごいね…。がんばったね。コネクションはどうしたの？コネクションな