週明け２５日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前週末（午後５時）比１６銭円高・ドル安の１ドル＝１５８円９６〜９８銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、２８銭円安・ユーロ高の１ユーロ＝１８４円９９銭〜１８５円０３銭で大方の取引を終えた。