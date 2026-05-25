「ブレーブス１−２ナショナルズ」（２４日、カンバーランド）２０２５年まで巨人で３年間プレーしたナショナルズのフォスター・グリフィン投手が先発して６回３安打無失点、６奪三振で６勝目を挙げた。勝ち星は５月で日本時代のシーズンキャリアハイに並び、ナ・リーグ３位タイでドジャースのロブレスキーやパイレーツのスキーンズらと並んだ。初回は２死一、二塁としたが、右打者のライリーを３球で追い込むと、１２５キ