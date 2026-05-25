四半期の営業収入が前年同期比7倍以上増、純利益は同12倍以上増加。このハイペースな業績成長は、半導体メモリDRAMを製造する長鑫科技集団が17日、ハイテク企業向け株式市場「科創板」におけるIPO（新規株式公開）のための目論見書で明らかにしたものだ。長鑫科技は第1四半期（1-3月）に営業収入508億元（約1兆1938億円）、純利益330億1000万元（約7757億円）を実現した。純利益に基づいて計算すると、1日当たり約4億