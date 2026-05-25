石油大手・出光興産の子会社が管理する「出光丸」が25日、日本の原油タンカーとして初めて、事実上の封鎖が続くホルムズ海峡を通過して日本に到着しました。しかし、依然として39隻の日本関係の船が足止めされていて、今後の影響が注目されます。 ■国内消費量の0.6日分積む「出光丸」ついに到着 アメリカのイラン攻撃に端を発した中東情勢の緊迫化で、世界の原油輸送の大動脈・ホルムズ海峡はおよそ3カ月、事