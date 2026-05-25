久々の愛知でユーザーと再会総合チューニングパーツメーカーとして知られるブリッツが、2026年5月16日および17日にAICHI SKY EXPO（愛知県常滑市）で開かれた「オートメッセ in 愛知」に初出展しました。同社のブースでは、スタンダード車高調「ZZ-R」と、室内から減衰力を制御できる「DSC」アップグレードパーツを搭載したGRヤリスのデモカーを展示。【ズラっと並んだ商品群】ブリッツの展示を見る（写真）これまで東京や大