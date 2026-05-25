◆ 白球つれづれ2026・第21回阪神の黄金ルーキー・立石正広選手の活躍が目覚ましい。先週末の日曜日。スポーツ界では、大相撲で小結の若隆景が大関・霧島との優勝決定戦に勝利。右膝の大けがで、一時は幕下まで降格した実力者が奇跡の復活を遂げた。競馬界では、3歳牝馬の頂点を決める「オークス」で、今村聖奈騎手がジュウリョクピエロに騎乗して、女性ジョッキー初のG1タイトルを手に入れる。夢も、感動も満載の週末スポ