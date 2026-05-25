電話ボックス、喫煙所、ガソリンスタンド、空き寺──。かつて都市や地域のインフラとして機能してきた"空間種"は、静かに姿を消しつつある。2025年のWIRED Creative Hack Awardで特別賞とファイナリストクラブ賞をダブル受賞した「RED SPACE」が、独自アワード「RED SPACE MUTATIONS #01」として始動。消えゆく空間種をどう"変異"させるか。その問いが、公募というかたちで開かれた。