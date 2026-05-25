グローバルライフスタイルブランド「CASETiFY（ケースティファイ）」は、5月29日（金）から、携帯型デジタルペット『たまごっち』とコラボレーションした遊び心あふれる「たまごっち×CASETiFY」コレクションを、全国の店舗や公式オンラインストアで発売する。【写真】カスタマイズを楽しめる「スーツケース」がすてき！コラボアイテム一覧■平成レトロでキュートなデザイン今回発売される「たまごっち×CASETiFY」は、『た