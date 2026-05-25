「恐怖心」そのものに焦点を当てた展覧会「恐怖心展」が、7月11日（土）から9月23日（水・祝）までの期間限定で、北海道・札幌にあるサッポロファクトリーホール横 特設会場で開催される。【写真】あなたは怖い？“恐怖心”の一例■詳細は今後発表今回札幌での巡回が決まった「恐怖心展」は、気鋭のホラー作家・梨と、株式会社闇、『イシナガキクエを探しています』『飯沼一家に謝罪します』などで知られるテレビ東京プロデ