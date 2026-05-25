妻を殺害したとして旭山動物園の飼育員の男が逮捕された事件で、男が凶器とみられるロープを「あらかじめ準備した」という趣旨の供述をしていることがわかりました。旭山動物園の飼育員・鈴木達也容疑者は３月３１日、旭川市の自宅で妻の由衣さんを殺害した疑いで逮捕・送検されているほか、遺体を動物園の焼却炉で焼いた死体損壊の罪に問われています。鈴木容疑者は「ロープで首を絞めて殺した」と容疑を認めているほ