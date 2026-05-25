宇都宮競輪公式コスプレーヤー「らいりんガール」のゆかりんが25日、東京・越中島のスポーツニッポン新聞社を訪問。30日から6月2日まで行われる宇都宮市制130周年G3「開設77周年記念第2回レジェンド神山雄一郎カップ」の魅力をアピールした。S級S班の吉田拓矢（茨城）、真杉匠（栃木）、寺崎浩平（福井）、南修二（大阪）ら強豪が集結。地元はその真杉を筆頭に神山拓弥、坂井洋、杉浦侑吾らが奮起する。ゆかりんは「エースの