女優の細川直美（51）が25日までに自身のブログを更新。次女の成人式の前撮りに行ったことを報告し、成人式の思い出を振り返った。「今日は次女の成人式の前撮りに行って来ました」と書き出し、「娘は、私が成人式で着た振袖と自分で選んだ振袖の2着を着て撮影をしていただきました」と報告。次女との2ショットなども公開し、「どちらも素敵に仕上げていただいて、家族の良い思い出となりました」と喜びをつづった。「本番の