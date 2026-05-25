タレントの小島瑠璃子（32）が24日、自身のインスタグラムを更新。最近発見したリフレッシュの方法を明かした。「なぜかピンクが多い最近」とピンク髪の近影を公開。「気持ちが明るくなります」とつづった。そのうえで「先日瞑想のレッスンに行きました」と報告。「今まで瞑想をしてみようとYouTubeでやり方をみたり、調べてみたりしましたがイマイチ上手くいかず。『私は常に色々と考えてしまうタイプだから瞑想は出来な