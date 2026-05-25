お笑いコンビ・スリムクラブの真栄田賢（50）が25日までに自身のXを更新。新幹線でのエピソードを紹介すると、さまざまな声が寄せられた。【写真】「素敵な家族！」「いい写真」両親とハーレーに乗る“顔出し”家族ショットを披露したスリムクラブ真栄田投稿で「以前、新幹線で、後ろのおばさんに、シート倒していいですか？と聞いて『ダメ』と言われた話をしましたが。今日はニュータイプが」と書き出し。「新幹線で、後ろの