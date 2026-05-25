タレントのマツコ・デラックス（53）が25日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）にコメンテーターとして生出演し、東京都渋谷区が6月からごみのポイ捨てに過料を科すことについて私見を語った。ごみのポイ捨てが深刻な社会問題となる中、区では4月に条例を改正。6月から区内全域で、路上などにごみをポイ捨てした人に対し、2000円の過料を徴収する罰則を科す。ゴミ箱を設置していない事業者に対しても、5万円の過料