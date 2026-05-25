沖縄県の尖閣諸島＝2011年25日午後3時10分ごろから、沖縄県・尖閣諸島周辺の領海に中国海警局の船2隻が相次いで侵入した。中国当局の船が尖閣周辺で領海侵入したのは今月7日以来で、今年10日目。第11管区海上保安本部（那覇）によると、いずれも機関砲を搭載。独自の主張をしながら日本漁船に近づこうとしており、領海から出るよう巡視船が要求した。領海外側の接続水域では機関砲を搭載した別の中国船2隻も確認。接続水域を