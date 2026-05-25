全米オープン選手権の出場権を獲得した（左から）佐藤大平、大岩龍一、大西魁斗＝日野GC男子ゴルフのメジャー、全米オープン選手権（6月18日開幕・米ニューヨーク州）の日本地区最終予選が25日、滋賀県の日野GC（6989ヤード、パー70）で行われ、大岩龍一、大西魁斗、佐藤大平の3人が出場権を獲得した。いずれも初出場となる。36ホールのストロークプレーで争われ、大岩が通算12アンダーの128、大西は11アンダーで通過。佐藤は