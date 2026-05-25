TCK特別区競馬組合は「第72回東京ダービー」（6月10日、大井ダート2000メートル）の選定馬を発表した。羽田盃を3馬身差つけて快勝したフィンガーが2冠を狙う。同2着ロックターミガンも逆転をもくろむ。アンジュルナ（牝＝浦和・小久保智）エンドレスソロウ（牡＝大井・坂井英）ゴッドフェンサー（牡＝兵庫・盛本信）コンヨバンコク（牡＝船橋・斉藤敏）サンラザール（牡＝大井・藤田輝）シーテープ（牡＝大井・佐野謙）シルバ