ロッテのアンドレ・ジャクソン投手（３０）が２６日の広島戦（マツダ）に先発する。今季交流戦の開幕マウンドを前に、「交流戦は非常に特別で、良い成績を収めたチームが交流戦後、波に乗ってしっかりとした戦いができるのではないかと思う。非常に重要だと位置付けていますし、そのために、しっかりと明日の初戦をチームの勝ちにつなげられるように頑張りたいです」と言葉に力を込めた。ＤｅＮＡから移籍１年目の今季は８試