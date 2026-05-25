インテル・マイアミ所属のアルゼンチン代表ＦＷリオネル・メッシが２４日に行われた、６―４で勝ったフィラデルフィア・ユニオン戦で負傷交代したと海外メディアが報じた。ＥＳＰＮによると、メッシは後半２８分に左太ももを押さえ、そのままロッカールームへと向かったという。インテル・マイアミの主将でもある３８歳は、後半２５分にＦＫを蹴った後、左太もも上部を押さえ、交代を要求した。、クラブのギジェルモ・オヨス