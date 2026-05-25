5月も終わり、来週からは6月に入ります。すでに梅雨入りした地域もありますが、本格的な梅雨シーズンを前に束の間の陽光を楽しみたいという人も多いはず。晴れた日には、お気に入りのスイーツ片手にウォーキングもいいですよね。2026年5月・6月の新作5品まとめ(5月26日発売予定)本記事では、ファミリーマートで5月26日より購入できるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介しています。ファミリーマート2026年5月・6月のスイーツ新商