銀座三越で６月１５日まで行われる特別展「武豊デビュー４０年〜前人未踏の記録〜」の開催を記念したトークショーが５月２５日、行われた。武豊騎手（５７）＝栗東・フリー＝は、フリーアナウンサーの福原直英氏との息の合ったやり取りで、予定の時間を大幅にオーバーしながら約５０人の参加者を盛り上げた。この日の昼に行われた「第９３回日本ダービーＰＲ発表会」に続いてのイベント出演で、ゴーイントゥスカイ（牡３歳、