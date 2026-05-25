大正12年創業の「宮きしめん」の新店舗「宮きしめん つしま店」が、愛知県津島市の津島神社近くに2025年12月にオープンしました。個室やペット同伴可能なテラス席も備え、名物の“きしめん”はもちろん、モーニング、ランチ、カフェタイムまで、時間帯を問わず食事を楽しめる新しいスタイルの店舗です。この店の特徴が、「宮きしめん」全店舗で初となるモーニングサービスです。トーストモー