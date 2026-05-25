生トマトをたっぷり使った、さっぱり×ピリ辛のあえ麺。レンジで具を作れるから、暑い日や食欲がない日にもぴったりです。豚ひき肉とキムチのうまみが麺にしっかりからみ、食べごたえも十分。ごろっとトマトのフレッシュ感がたまりません♪『トマト豚キムチあえ麺』のレシピ材料（2人分）中華生麺……2玉（約220g） 豚ひき肉……150g トマト……2個（約300g） 白菜キムチ……120g 〈A〉みりん……大さじ2 しょうゆ……大さじ1と1