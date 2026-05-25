中東情勢は、愛知県設楽町の4軒のトマト農家にも影響しました。 【写真を見る】中東情勢は“幻のトマト”にも影響 重油高でハウスの温度管理に苦労… ｢かなり痛い｣｢採算がとれない｣ 愛知･設楽町 （トマト農家 後藤敬さん）「丸かじりが一番好きだが、加熱してもうまみが引き立つ。“幻のトマト”と呼ばれるくらい希少。見つけたらゲットしてほしい」 出荷されるのは、ハート型をした「ルネッサンストマト」。全国的に栽培