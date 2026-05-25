「コリアンキッチンシジャン名古屋パルコ店」は、ピビンバや冷麺、チゲ、チヂミなどの定番メニューに加え、ラッポギやフライドチキンなど話題の韓国グルメが楽しめます。17時以降限定の鍋メニューに、2026年2月から新たに加わったのが「チュコプセ」です。イイダコの“チュクミ”、牛ホルモンの“コプチャン”、エビの“セウ”の頭文字を組み合わせた韓国の人気海鮮鍋で、海鮮と肉の旨味が溶け込んだ旨辛スー