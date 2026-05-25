通貨オプションボラティリティードル円１週間５．４％、全般に水準が低下 USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK5.395.715.446.09 1MO6.945.836.187.00 3MO7.445.826.536.99 6MO8.056.087.087.32 9MO8.256.257.437.44 1YR8.456.537.757.60 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK5.958.236.38 1M