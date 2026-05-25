Acoustuneは、ブランド初となるBluetoothトランスミッター「ATX-001」を、6月5日に発売する。価格はオープン、市場想定価格は13,600円前後。予約と試聴機展示は5月29日11時から。 USB-Cでデバイスと接続することで、スマートフォンやPC、USB-C搭載のゲーム機など、幅広い環境で高音質なBluetoothオーディオを楽しめる。ドングル下部にもUSB-Cポートを備え、ATX-001を使いながらデバイスを