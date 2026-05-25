中東情勢悪化後、日本向けの船として初めてホルムズ海峡を通過した原油タンカー出光丸が25日午前、名古屋港に到着しました。原油は、これから2日間かけて知多市の製油所に移されます。 【写真を見る】国内消費0.6日分をのせて…ホルムズ海峡通過した原油タンカー｢出光丸｣ 名古屋港に到着 イラン側に｢通航料｣は支払わず 日本人乗組員3人の健康状態に問題なし （下野龍章カメラマン 午前7時半ごろ）「原油タンカӦ