北京市の名所、頤和園で撮影した２羽のオシドリ。（北京＝新華社配信）【新華社北京5月25日】中国の首都北京でここ数年、数億年前に地球上に誕生した種で生息環境に対する要求が極めて高く、野生下ではめったに見られない淡水クラゲ「マミズクラゲ」が何度も目撃されている。人口2100万人を超える巨大都市で環境改善が進み、生物多様性が豊かになったことを表している。北京市が発表した白書によると、2020年から24年にかけて