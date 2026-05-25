バレーボール男子日本代表の郄橋藍選手らが家系ラーメンに大興奮です。郄橋選手が24日に自身のInstagramを更新。「ファイナル後、念願の家系ラーメン！！」とラーメン店での一コマを投稿しました。郄橋選手はイタリアで3シーズンを過ごし、2024年から兄の郄橋塁選手も所属するサントリーサンバーズ大阪でプレー。17日に行われたSVリーグチャンピオンシップでは同じく日本代表の西田有志選手率いる大阪ブル