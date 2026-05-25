最新の全国映画動員ランキング（5月22日〜24日の3日間集計、興行通信社調べ）は、帝国崩壊後の銀河で出会った賞金稼ぎのマンダロリアンと強大なフォースを秘めた孤児グローグーの冒険を描いた『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』が、初日から3日間で動員43万5000人、興収7億4900万円をあげ、初登場1位に輝いた。【画像】今週のTOP10入り作品のビジュアルドラマシリーズ『マンダロリアン』でも企画・製作