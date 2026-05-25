元K―1世界王者でタレントの魔裟斗（47）が25日、自身のインスタグラムを更新し、競馬で大勝ちしたことを報告した。「リアル春麗木村萌那ちゃんと競馬で2315000円勝った！ちゃんと申告しますよ」とつづり、女子キックボクサー・木村萌那との競馬場での2ショットを投稿。自身のYouTubeチャンネルには4月25日に東京競馬場で「第33回青葉賞」の予想をする動画を投稿。「競馬とか賭け事で勝ったことがない」と言いつつも、木