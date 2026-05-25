“ご当地ソングの女王”が、名古屋を舞台にした曲で紅白出場宣言です。広沢市長を前に、新曲「恋の終わりの名古屋にひとり」を軽やかに披露した演歌歌手・水森かおりさん(52)。これまでに173曲をリリースした“ご当地ソングの女王”ですが、愛知が舞台の曲は意外と少なく、2007年の「伊良湖岬」以来2曲目だそうです。名古屋は紅白初出場決定の知らせを受けた時に訪れていたラッキースポットだと話した水森さん