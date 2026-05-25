長崎発の3人組アイドルグループMilkShake（ミルクセーキ）が25日、公式Xを更新。24日にメンバーが乗車する車が単独事故を起こしけが人が出たことを報告した。「事故のご報告と今後のスケジュールについて」とのタイトルで「昨夜(5／24)イベント終了後の帰宅途中、メンバーが同乗し、運営が運転する車両が、高速道路上でガードレールに接触する単独事故を起こしました」と状況を説明。「あさみ・せいなは受診し、様子をみながら帰宅