【新版トリノトリビア鳥類学者がこっそり教える野鳥のひみつ100】 7月6日 発売 価格：1,540円 【拡大画像へ】 西東社は、書籍「新版トリノトリビア鳥類学者がこっそり教える野鳥のひみつ100」を7月6日に発売する。価格は1,540円。 本書は2018年に刊行された「トリノトリビア」に、8年間の野鳥研究で分かった最新のトリビア17本を追加したもの。 「トリノトリビア