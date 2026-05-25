25日午前5時14分ごろ岩手県沖を震源とする最大震度2の地震がありました。県内でも震度1を観測しています。気象庁によりますと震源は岩手県沖で震源の深さは約40キロ、地震の規模を示すマグニチュードは4.5と推定されています。この地震で盛岡市や宮古市、八戸市などで最大震度2の揺れを観測しています。県内では北秋田市新田目で震度1を観測しました。この地震による津波はありませんでした。