レスリングの全日本選抜選手権で、高松市出身の日下尚選手と吉田泰造選手が優勝し、秋に開催されるアジア大会の代表に内定しました。 【写真を見る】レスリング全日本選抜選手権で日下尚選手 吉田泰造選手が優勝アジア大会の代表内定【高松市出身】 グレコローマンスタイル77キロ級の決勝に臨んだ日下尚選手。序盤からパリ五輪金メダリストの実力を見せつけます。その後も日下選手は相手を圧倒。6－3で勝利し、大